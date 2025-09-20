Сегодня, 20 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 20 сентября 2025 года (время московское):

10:00. «Адмирал» — «Динамо» М;

17:00. «Северсталь» — «Барыс».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.