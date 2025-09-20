Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 20 сентября 2025 года

Сегодня, 20 сентября, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 20 сентября 2025 года (время московское):

9:00. «Сахалинские Акулы» — «Красная Армия»;

9:00. «Сибирские Снайперы» — «Ирбис»;

11:00. «Белые Медведи» — АКМ Новомосковск;

11:00. «Стальные Лисы» — «Тюменский Легион»;

13:00. «СКА-1946» — «Красная Машина-Юниор»;

13:00. «Красноярские Рыси» — «Чайка»;

13:00. «Ладья» — МХК «Атлант».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.