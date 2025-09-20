Сегодня, 20 сентября, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 20 сентября 2025 года (время московское):
9:00. «Сахалинские Акулы» — «Красная Армия»;
9:00. «Сибирские Снайперы» — «Ирбис»;
11:00. «Белые Медведи» — АКМ Новомосковск;
11:00. «Стальные Лисы» — «Тюменский Легион»;
13:00. «СКА-1946» — «Красная Машина-Юниор»;
13:00. «Красноярские Рыси» — «Чайка»;
13:00. «Ладья» — МХК «Атлант».
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.
Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.