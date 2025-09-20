Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буцаев: Овечкин — молодой хоккеист, несмотря на цифры в паспорте

Буцаев: Овечкин — молодой хоккеист, несмотря на цифры в паспорте
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев высказался об игре форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который недавно отпраздновал своё 40-летие.

«Овечкин — молодой хоккеист, несмотря на цифры в паспорте. 40 лет — замечательная цифра. Для спортсмена в этом возрасте главное — следить за здоровьем. Пожелаю Александру быть в отличной форме. Организм уже по-другому переносит нагрузки. У Овечкина ещё есть запал. Этот сезон не будет последним в его карьере», — приводит слова Буцаева Metaratings.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября. Сезон-2025/2026 станет для форварда 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту со столичным клубом.

Материалы по теме
Овечкин получил травму на первой же тренировке. Насколько всё серьёзно?
Овечкин получил травму на первой же тренировке. Насколько всё серьёзно?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android