Буцаев: Овечкин — молодой хоккеист, несмотря на цифры в паспорте

Бывший главный тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев высказался об игре форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который недавно отпраздновал своё 40-летие.

«Овечкин — молодой хоккеист, несмотря на цифры в паспорте. 40 лет — замечательная цифра. Для спортсмена в этом возрасте главное — следить за здоровьем. Пожелаю Александру быть в отличной форме. Организм уже по-другому переносит нагрузки. У Овечкина ещё есть запал. Этот сезон не будет последним в его карьере», — приводит слова Буцаева Metaratings.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября. Сезон-2025/2026 станет для форварда 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту со столичным клубом.