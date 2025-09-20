Обладатель Кубка Гагарина назвал пятёрку лучших игроков КХЛ сезона-2025/2026

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Максим Гончаров назвал пятёрку лучших игроков нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«В свою пятёрку лучших игроков КХЛ я отнесу Александра Радулова и Вадима Шипачёва. В защите будет Вячеслав Войнов. В тройку нападения я добавлю Сергея Толчинского. Отдам ему кредит доверия, чтобы справился со своим неудачным стартом.

Себя мне поставить нельзя, к сожалению…. Я уже закончил. Себя я поставлю в ворота, потому что играю на любительском уровне в роли голкипера. Пятым игроком должен быть защитник. Пусть будет Мёрфи. Он провёл хороший сезон в прошлом году. Я подтянул всю старую гвардию, потому что сам уже не молодой. А молодые игроки себя ещё покажут», — цитирует Гончарова «Советский спорт».