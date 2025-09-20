Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард минского «Динамо» Лимож: СКА показал свой характер и не сдал свои очки нам

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож прокомментировал поражение от СКА в Санкт-Петербурге (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Лимож (Пинчук, Кузнецов) – 01:05 (5x4)     0:2 Кузнецов (Мороз, Шипачёв) – 01:36 (5x5)     1:2 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 10:58 (5x4)     2:2 Менелл (Голдобин, Галенюк) – 52:36 (5x5)     3:2 Мёрфи (Хайруллин, Воробьёв) – 61:43 (4x3)    

— Алекс, привет! Ну что, с очередным голом тебя!
— Спасибо. Конечно, это было захватывающе для меня, таким образом начать игру сегодня. В самом начале вообще было всё ударно, и поставленная задача с ходу забить была выполнена.

— Знаешь ли ты, что о тебе поговаривают как об одном из самых потенциальных легионеров этого сезона?
— Да? Я думаю, что у каждого есть шанс быть звездой, и нужно помнить, что успех может прийти к каждому. Лига КХЛ – уже в целом отличная возможность сделать себя. Мои голы не появились бы из воздуха, если бы не было хорошей распасовки. Благодарю ребят за это.

— Несмотря на твои личные достижения, команда просела в счёте после первого периода.
— Ты знаешь, это одна из таких игр, когда есть разница в два гола и появляется коварная мысль, что дальше будет легко. Соперник оказал сопротивление и, видимо, подловил на таком настроении. Но мы всё равно не уступали в физической игре, скорости были на уровне, да и остаток игры мы провели слаженно, ребята очень старались.

— Считаешь, что наиграли на два очка, а не на одно?
— Так не могу сказать, всё-таки соперник взял себя в руки и как минимум уже начинал догонять. СКА показал свой характер и не сдал свои очки нам. Я могу совершенно точно сказать, что игра по смыслу равна игре в Омске с «Авангардом», когда мы догоняли, дышали в спину и тоже поделили очки. Это просто такой тип игры – догонялки, — сказал Лимож в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

