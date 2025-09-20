Нападающий минского «Динамо» раскрыл, что сказал Квартальнов после поражения от СКА

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож раскрыл, что сказал в раздевалке главный тренер белорусского клуба Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА (2:3 ОТ).

— Что Квартальнов сказал вам в раздевалке после игры? На пресс-конференции он был в раздрае.

— Конечно, он был расстроен. Вообще, он говорил по-русски, и я толком ничего не понял, но эмоции читать умею. Из слов своих товарищей мне передали, что наша установка идти напролом в любом матче против любого противника и брать очки. Будем смотреть видео, разбирать ошибки.

— Кто твой друг-переводчик в команде?

— А в целом все неплохо могут помочь, но, кажется, я привязался к «Уси» (Усов). Илья помогает мне понять, если я не успею понять сам. Сразу видно, что парень играл в Северной Америке – свободно разговаривает. Мне пора бежать, летим домой!

— В Беларуси уже как дома?

— Вообще без вариантов! (Улыбается.) Мне очень понравился город и еда. Жду новых прогулок с командой, буду настраиваться на домашние матчи. Кажется, у нас там долгая серия, — сказал Лимож в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.