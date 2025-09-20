Скидки
Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира высказался о целях московского «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал о целях московского «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«У «Динамо» есть только одна цель. Эта цель называется победа в Кубке Гагарина. За все остальные «Динамо» не борется, оно должно выполнять другие цели автоматически», – приводит слова Терещенко LiveResult.

Московское «Динамо» с тремя очками в активе располагается на предпоследнем, 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал возвращение Вячеслава Козлова в тренерский штаб команды.

