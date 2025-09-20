«Хоккейному Башкортостану нужно терпеть». Трёхкратный олимпийский чемпион — о «Салавате»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о последнем месте «Салавата Юлаева» в таблице Востока.

«Место Уфы меня не удивляет. Ещё летом все понимали, что «Салават Юлаев» после бронзы обречён сделать несколько шагов назад. Посмотрите на состав – потери в лидерской группе очень серьёзные, на ведущих ролях теперь молодёжь. Хоккейному Башкортостану нужно терпеть – и посвятить этот сезон наигрыванию нового костяка команды.

Хотя я вам скажу, что по игре нынешний «Салават» мне нравится. У команды тяжёлый гостевой отрезок. Но я видел рисунок игры уфимской команды, понимал, к какому хоккею молодёжь Уфы стремится. И она уже рядом с результатом», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.