Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хоккейному Башкортостану нужно терпеть». Трёхкратный олимпийский чемпион — о «Салавате»

«Хоккейному Башкортостану нужно терпеть». Трёхкратный олимпийский чемпион — о «Салавате»
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о последнем месте «Салавата Юлаева» в таблице Востока.

«Место Уфы меня не удивляет. Ещё летом все понимали, что «Салават Юлаев» после бронзы обречён сделать несколько шагов назад. Посмотрите на состав – потери в лидерской группе очень серьёзные, на ведущих ролях теперь молодёжь. Хоккейному Башкортостану нужно терпеть – и посвятить этот сезон наигрыванию нового костяка команды.

Хотя я вам скажу, что по игре нынешний «Салават» мне нравится. У команды тяжёлый гостевой отрезок. Но я видел рисунок игры уфимской команды, понимал, к какому хоккею молодёжь Уфы стремится. И она уже рядом с результатом», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Козлов назвал вызовом работу в «Салавате Юлаеве» после сокращения финансирования
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android