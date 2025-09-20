Скидки
Хоккей

Зыков: СКА потренировал умение выбираться из отстающих в победители, это отличает команду

Комментарии

Нападающий СКА Валентин Зыков прокомментировал победную встречу с минском «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Лимож (Пинчук, Кузнецов) – 01:05 (5x4)     0:2 Кузнецов (Мороз, Шипачёв) – 01:36 (5x5)     1:2 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 10:58 (5x4)     2:2 Менелл (Голдобин, Галенюк) – 52:36 (5x5)     3:2 Мёрфи (Хайруллин, Воробьёв) – 61:43 (4x3)    

— Как так сразу «улетели» в домашней игре 0:2?
— Лучше подойти к этому философски — так сложилась именно эта игра. Сегодня в первом периоде шайба ускакала в наши ворота, но, вне зависимости от этого, мы собрались и смогли переломить такой ход игры. Мы большие молодцы, потому что не только сравняли, но и выиграли.

— После провального первого периода установка была сравнивать или всё равно «переть» на три очка?
— У нас стабильно одна установка – брать и выигрывать. Просто сегодня мы потренировали умение выбираться из отстающих в победители, а это отличает быть командой от «не команды». Мы – команда.

— После 2:2 не было подсознательного желания пофеерить на буллитах или хотелось взять свои два очка и закончить эту игру?
— Допущу такую мысль, что проиграть какой-то сценарий в виде овертайма или буллитов, могу после игры. Но на льду – это победа любой ценой. Идём по наитию: получается в основное время, это хорошо, если нет, то тянем до овертайма. Какая разница как, если мы всё равно получаем два очка в случае выигрыша? – сказал Зыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

