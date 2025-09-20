Скидки
Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Кирилл Петров пополнил состав клуба ВХЛ «Челны»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Кирилл Петров пополнил состав клуба ВХЛ «Челны»
Хоккейный клуб ВХЛ «Челны» подписал контракт до конца сезона с нападающим Кириллом Петровым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Прошлый сезон Петров выступал за «Нефтехимик», где в 23 матчах набрал четыре очка — забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Сезон-2024/2025 Петров начинал в ВХЛ, в московском клубе «Юнисон», где в 19 матчах набрал 13 (5+8) очков.

Ранее Петров выступал в командах: «Ак Барс», «Нефтяник», «Барс», «Югра», «Бриджпорт Саунд Тайгерс», ЦСКА, «Авангард». 35-летний нападающий становился двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2009, 2010).

Всего в Континентальной хоккейной лиге опытный форвард провёл 876 матчей, в которых набрал 382 очка — забросил 184 шайбы и отдал 198 результативных передач.

