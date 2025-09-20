Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Динамо М, результат матча 20 сентября 2025 года, счет 3:4 Б, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» победило «Адмирал» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал московское «Динамо». Победу в матче одержали гости по буллитам со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
1:0 Олсон (Шулак, Кошелев) – 06:28 (5x4)     2:0 Шестаков (Петухов, Кошелев) – 20:22 (5x5)     2:1 Комтуа (Шараканов, Мамин) – 26:13 (5x4)     2:2 Уил (Ожиганов, Гусев) – 32:10 (5x4)     3:2 Петухов (Шулак, Гутик) – 35:39 (5x4)     3:3 Броссо (Мамин, Сикура) – 59:55 (5x5)     3:4 Комтуа – 65:00    

В составе победителей шайбы забросили Макс Комтуа, Джордан Уил, Девин Броссо. Решающий буллит на счету Комтуа. У «Адмирала» голы забили Кайл Олсон, Аркадий Шестаков и Егор Петухов.

В следующем матче «Адмирал» дома примет ЦСКА 23 сентября. Московское «Динамо» встретится в Хабаровске с местным «Амуром» 22 сентября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android