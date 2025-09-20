Московское «Динамо» победило «Адмирал» в серии буллитов
Сегодня, 20 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал московское «Динамо». Победу в матче одержали гости по буллитам со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
1:0 Олсон (Шулак, Кошелев) – 06:28 (5x4) 2:0 Шестаков (Петухов, Кошелев) – 20:22 (5x5) 2:1 Комтуа (Шараканов, Мамин) – 26:13 (5x4) 2:2 Уил (Ожиганов, Гусев) – 32:10 (5x4) 3:2 Петухов (Шулак, Гутик) – 35:39 (5x4) 3:3 Броссо (Мамин, Сикура) – 59:55 (5x5) 3:4 Комтуа – 65:00
В составе победителей шайбы забросили Макс Комтуа, Джордан Уил, Девин Броссо. Решающий буллит на счету Комтуа. У «Адмирала» голы забили Кайл Олсон, Аркадий Шестаков и Егор Петухов.
В следующем матче «Адмирал» дома примет ЦСКА 23 сентября. Московское «Динамо» встретится в Хабаровске с местным «Амуром» 22 сентября.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.
Комментарии
