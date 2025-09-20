Защитник СКА рассказал, как действовал Ларионов после 0:2 с минским «Динамо»

Защитник СКА Бреннан Менелл оценил победный матч с минским «Динамо» (3:2 ОТ) и рассказал о работе главного тренера армейского клуба Игоря Ларионова.

— Твой гол сегодня обнулил игру, и вы стартанули с новыми силами, поздравляю!

— Приятно, спасибо. Но начали мы, конечно, чудовищно для домашней игры, ещё и времени между пропущенными голами практически не было. Пришлось делать камбэк и показывать, что мы не так просты. Трибуны гудели, было бодряще.

— Как действует Ларионов в раздевалке при счёте 0:2?

— Он говорит так: «Ребята, всё в прошлом. Переворачиваем эту страницу, потому что первый период уже закончился, но у нас есть ещё два, чтобы сфокусироваться».

— Минчане неудобный соперник?

— О себе не могу сказать, что неудобный. Скорее Минск сразу обозначил, что будут играть в неплохой силовой хоккей и темпы они снижать не собираются. Это те ребята, которые берут за основу форчекинг, и, если ты повёлся на него, выбраться в техничный хоккей непросто. У них хороший тренер, характер игры чувствовался до конца овертайма.

— А может, просто расслабились после торжества над «Ладой».

— Иногда чопорный футбольный счёт типа 1:0 равен по эмоциям шести голам с «Ладой», будет неправильно принижать какие-то команды. Все мы знаем, что внезапно «вынести» можно любую команду, — сказал Менелл в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Елизаветой Алферьевой.