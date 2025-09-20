Скидки
Главная Хоккей Новости

Барабанов оценил победу «Ак Барса» в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о победном матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

– Какой момент стал ключевым в игре? Во втором периоде забросили две шайбы, он и стал переломным?
– Да, здорово, что реализовали большинство – забили вторую. Это придало команде уверенности. Выиграли, взяли два очка, двигаемся дальше.

– Как новички? Тот же Владимир Алистров, который играет с вами в первом звене.
– Как человек хороший, как хоккеист тоже, видно высокий хоккейный IQ. Но всё равно ещё есть над чем работать и прибавлять. Как и всем нам.

– Как оцените игру вратаря Михаила Бердина?
– Эти две победы [с «Салаватом», 3:1 и с «Авангардом», 2:1] – его большая заслуга.

– Как восприняли новую традицию с шарфами в центре льда после игры?
– Было неожиданно, потому что нас об этом не предупреждали. Но в целом воспринял позитивно. Думаю, болельщикам было приятно. Потому что мы в первую очередь играем для них, — цитирует Барабанова Metaratings.

