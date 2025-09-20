Барабанов оценил победу «Ак Барса» в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о победном матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

– Какой момент стал ключевым в игре? Во втором периоде забросили две шайбы, он и стал переломным?

– Да, здорово, что реализовали большинство – забили вторую. Это придало команде уверенности. Выиграли, взяли два очка, двигаемся дальше.

– Как новички? Тот же Владимир Алистров, который играет с вами в первом звене.

– Как человек хороший, как хоккеист тоже, видно высокий хоккейный IQ. Но всё равно ещё есть над чем работать и прибавлять. Как и всем нам.

– Как оцените игру вратаря Михаила Бердина?

– Эти две победы [с «Салаватом», 3:1 и с «Авангардом», 2:1] – его большая заслуга.

– Как восприняли новую традицию с шарфами в центре льда после игры?

– Было неожиданно, потому что нас об этом не предупреждали. Но в целом воспринял позитивно. Думаю, болельщикам было приятно. Потому что мы в первую очередь играем для них, — цитирует Барабанова Metaratings.