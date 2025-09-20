Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» выразил соболезнования в связи с трагической гибелью фаната Антона Агафонова

«Ак Барс» выразил соболезнования в связи с трагической гибелью фаната Антона Агафонова
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Ак Барса» выразила соболезнования в связи с трагической гибелью фаната казанского клуба Антона Агафонова, который утонул, спасая девушку.

«Семья «Ак Барса» понесла тяжёлую утрату. Ушёл из жизни один из самых преданных и страстных болельщиков нашей команды – Антон Агафонов. Его было видно и слышно на каждом матче в «Татнефть Арене», его голос и знаменитый свист с гостевого сектора прорезали стадионы соперников. Его знали все вратари лиги – каждому он давал установку пропустить минимум три шайбы. Антон поддерживал команду в любой ситуации, от первой до последней минуты, не обращая внимания на счёт.

За пределами арены он оставался обаятельным человеком, любящим мужем и отцом, посвятившим себя благородному делу врача. Антон героически погиб, спасая людей из воды.

Хоккейный клуб «Ак Барс» выражает искренние соболезнования родным и близким Антона. Клуб почтит его память на ближайшем домашнем матче», — сказано в сообщении «Ак Барса».

Материалы по теме
В Татарстане завершили поиски известного фаната «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android