«Ак Барс» выразил соболезнования в связи с трагической гибелью фаната Антона Агафонова

Пресс-служба «Ак Барса» выразила соболезнования в связи с трагической гибелью фаната казанского клуба Антона Агафонова, который утонул, спасая девушку.

«Семья «Ак Барса» понесла тяжёлую утрату. Ушёл из жизни один из самых преданных и страстных болельщиков нашей команды – Антон Агафонов. Его было видно и слышно на каждом матче в «Татнефть Арене», его голос и знаменитый свист с гостевого сектора прорезали стадионы соперников. Его знали все вратари лиги – каждому он давал установку пропустить минимум три шайбы. Антон поддерживал команду в любой ситуации, от первой до последней минуты, не обращая внимания на счёт.

За пределами арены он оставался обаятельным человеком, любящим мужем и отцом, посвятившим себя благородному делу врача. Антон героически погиб, спасая людей из воды.

Хоккейный клуб «Ак Барс» выражает искренние соболезнования родным и близким Антона. Клуб почтит его память на ближайшем домашнем матче», — сказано в сообщении «Ак Барса».