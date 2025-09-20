Кудашов — о камбэке «Динамо»: труд не проходит бесследно. Рад, что развернули интригу

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил волевую победу бело-голубых во встрече с «Адмиралом» (4:3 Б).
— Отличная атмосфера, шумный стадион. Думаю, что игра понравилась зрителям, потому что была зрелищной – то одни атаковали, то вторые – и хорошие голы были. С интригой. Рад, что эту интригу мы развернули в свою сторону.
– Сложнейший матч для вашей команды. Какие слова вы нашли, чтобы поддержать игроков и сподвигнуть их на такой камбэк?
– Вы правильно сказали, потому что «Адмирал» играет очень организованно. Перед игрой на собрании мы уделили внимание тому, что в последних двух матчах они не пропустили ни одной шайбы. Было тяжело, но в нужный момент забили большинство, выстояли в меньшинстве. И характер. Где-то перешли на три звена, добавили энергии. И игроки верили. И ситуация у нас была такая – и остаётся такой – что мы работаем и переламываем её, разворачиваем удачу в свою сторону. Труд не проходит бесследно, поэтому будем продолжать через труд и работу, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
