Кудашов — о камбэке «Динамо»: труд не проходит бесследно. Рад, что развернули интригу

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил волевую победу бело-голубых во встрече с «Адмиралом» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
1:0 Олсон (Шулак, Кошелев) – 06:28 (5x4)     2:0 Шестаков (Петухов, Кошелев) – 20:22 (5x5)     2:1 Комтуа (Шараканов, Мамин) – 26:13 (5x4)     2:2 Уил (Ожиганов, Гусев) – 32:10 (5x4)     3:2 Петухов (Шулак, Гутик) – 35:39 (5x4)     3:3 Броссо (Мамин, Сикура) – 59:55 (5x5)     3:4 Комтуа – 65:00    

— Отличная атмосфера, шумный стадион. Думаю, что игра понравилась зрителям, потому что была зрелищной – то одни атаковали, то вторые – и хорошие голы были. С интригой. Рад, что эту интригу мы развернули в свою сторону.

– Сложнейший матч для вашей команды. Какие слова вы нашли, чтобы поддержать игроков и сподвигнуть их на такой камбэк?
– Вы правильно сказали, потому что «Адмирал» играет очень организованно. Перед игрой на собрании мы уделили внимание тому, что в последних двух матчах они не пропустили ни одной шайбы. Было тяжело, но в нужный момент забили большинство, выстояли в меньшинстве. И характер. Где-то перешли на три звена, добавили энергии. И игроки верили. И ситуация у нас была такая – и остаётся такой – что мы работаем и переламываем её, разворачиваем удачу в свою сторону. Труд не проходит бесследно, поэтому будем продолжать через труд и работу, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

