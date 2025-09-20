Кудашов: у «Динамо» есть и желание, и силы. Не всё получается в плане игры

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил состояние хоккеистов столичного клуба после эмоциональной победы над «Адмиралом» (4:3 Б).

– После столь эмоциональной встречи найдутся ли силы на следующий матч с «Амуром»?

– Начало сезона. Конечно, силы есть. И желание, и силы. Не всё у нас получается в плане игры. Есть хорошие отрезки, есть – не очень. Спокойно восстанавливаемся, делаем небольшой перелёт. Считаю, что всё нормально.

– Что с Пыленковым?

– Небольшое повреждение. Возможно, что сыграет в следующем матче. Будем надеяться, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.