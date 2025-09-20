Скидки
Хоккей

Кудашов: у «Динамо» есть и желание, и силы. Не всё получается в плане игры

Кудашов: у «Динамо» есть и желание, и силы. Не всё получается в плане игры
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил состояние хоккеистов столичного клуба после эмоциональной победы над «Адмиралом» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
1:0 Олсон (Шулак, Кошелев) – 06:28 (5x4)     2:0 Шестаков (Петухов, Кошелев) – 20:22 (5x5)     2:1 Комтуа (Шараканов, Мамин) – 26:13 (5x4)     2:2 Уил (Ожиганов, Гусев) – 32:10 (5x4)     3:2 Петухов (Шулак, Гутик) – 35:39 (5x4)     3:3 Броссо (Мамин, Сикура) – 59:55 (5x5)     3:4 Комтуа – 65:00    

– После столь эмоциональной встречи найдутся ли силы на следующий матч с «Амуром»?
– Начало сезона. Конечно, силы есть. И желание, и силы. Не всё у нас получается в плане игры. Есть хорошие отрезки, есть – не очень. Спокойно восстанавливаемся, делаем небольшой перелёт. Считаю, что всё нормально.

– Что с Пыленковым?
– Небольшое повреждение. Возможно, что сыграет в следующем матче. Будем надеяться, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Кудашов — о камбэке «Динамо»: труд не проходит бесследно. Рад, что развернули интригу
