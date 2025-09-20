Главный тренер «Адмирала» прокомментировал обидное поражение от «Динамо»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4 Б). Гости сравняли счёт за пять секунд до окончания третьего периода. Шайбу «Адмирала» в овертайме отменили из-за положения «вне игры».

— Считаю, мы провели хороший матч. По такому сценарию игры, конечно, не приобрели очко, а потеряли. Голу в овертайме порадовались, и немножко удача отвернулась от нас — не дотерпели пять секунд. По самоотдаче и игре к ребятам нет претензий. Спасибо болельщикам за поддержку.

— Что сказали ребятам в раздевалке? Как поддержали психологически?

— Пусть останется в раздевалке, это командная кухня, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.