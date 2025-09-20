Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Адмирала» прокомментировал обидное поражение от «Динамо»

Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4 Б). Гости сравняли счёт за пять секунд до окончания третьего периода. Шайбу «Адмирала» в овертайме отменили из-за положения «вне игры».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
1:0 Олсон (Шулак, Кошелев) – 06:28 (5x4)     2:0 Шестаков (Петухов, Кошелев) – 20:22 (5x5)     2:1 Комтуа (Шараканов, Мамин) – 26:13 (5x4)     2:2 Уил (Ожиганов, Гусев) – 32:10 (5x4)     3:2 Петухов (Шулак, Гутик) – 35:39 (5x4)     3:3 Броссо (Мамин, Сикура) – 59:55 (5x5)     3:4 Комтуа – 65:00    

— Считаю, мы провели хороший матч. По такому сценарию игры, конечно, не приобрели очко, а потеряли. Голу в овертайме порадовались, и немножко удача отвернулась от нас — не дотерпели пять секунд. По самоотдаче и игре к ребятам нет претензий. Спасибо болельщикам за поддержку.

— Что сказали ребятам в раздевалке? Как поддержали психологически?
— Пусть останется в раздевалке, это командная кухня, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

