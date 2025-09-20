Тамбиев — о возможной замене Гуски: до буллитной серии тренер вратарей такую идею не дал

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от московского «Динамо» (3:4 Б) ответил на вопрос, был ли вариант поменять вратаря дальневосточного клуба Адама Гуску перед буллитной серией.

— Не хотели [Адама] Гуску поменять перед буллитной серией?

— Сейчас как раз говорили об этом, обсуждали. Посмотрим дальше. До буллитной серии тренер вратарей такую идею не дал, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В следующем матче «Адмирал» дома примет ЦСКА 23 сентября. Московское «Динамо» встретится в Хабаровске с местным «Амуром» 22 сентября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.