Самонов — о старте «Салавата Юлаева»: надо выходить биться, а не в хоккейчик поиграть

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов после поражения от «Ак Барса» (1:3) высказался о неудачном старте уфимского клуба в новом сезоне КХЛ. Уфимцы занимают последнее место в таблице Востока.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

– Почему у команды такой неудачный старт? Это из-за травм в том числе?
– Да нет, всё нормально, у нас перестройка команды. Думаю, новым молодым ребятам нужно всё равно время. Им еще надо понять, что за хоккей и как в него правильно играть. А так, думаю, что всё будет нормально.

– Чуть ли не для половины состава это было первое «зелёное дерби». Насколько ребятам из вышки тяжело и в чём главное отличие между лигами? Ведь в движении они не уступают.
– Думаю, в завершении. Надо решать моменты. Плюс в игре позиции. В вышке за такое не накажут, а здесь накажут.

– Какой всё-таки позитив из этого отрезка?
– Не знаю, но всё равно, считаю, что всё даётся через работу, правильные действия и тяжелый, честный труд. У нас всё получится и мы найдем путь. Найдём, за что зацепиться и идти дальше на позитиве.

– В чём сила «Салавата»?
– В единстве, чётком выполнении игрового задания. И надо выходить биться, а не в хоккейчик поиграть, — цитирует Самонова Metaratings.

