Самонов — о старте «Салавата Юлаева»: надо выходить биться, а не в хоккейчик поиграть

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов после поражения от «Ак Барса» (1:3) высказался о неудачном старте уфимского клуба в новом сезоне КХЛ. Уфимцы занимают последнее место в таблице Востока.

– Почему у команды такой неудачный старт? Это из-за травм в том числе?

– Да нет, всё нормально, у нас перестройка команды. Думаю, новым молодым ребятам нужно всё равно время. Им еще надо понять, что за хоккей и как в него правильно играть. А так, думаю, что всё будет нормально.

– Чуть ли не для половины состава это было первое «зелёное дерби». Насколько ребятам из вышки тяжело и в чём главное отличие между лигами? Ведь в движении они не уступают.

– Думаю, в завершении. Надо решать моменты. Плюс в игре позиции. В вышке за такое не накажут, а здесь накажут.

– Какой всё-таки позитив из этого отрезка?

– Не знаю, но всё равно, считаю, что всё даётся через работу, правильные действия и тяжелый, честный труд. У нас всё получится и мы найдем путь. Найдём, за что зацепиться и идти дальше на позитиве.

– В чём сила «Салавата»?

– В единстве, чётком выполнении игрового задания. И надо выходить биться, а не в хоккейчик поиграть, — цитирует Самонова Metaratings.