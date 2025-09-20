Скидки
Нападающий «Торпедо» Атанасов рассказал, чем отличаются системы Ларионова и Исакова

Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов высказался об изменениях, которые внёс в команду новый тренер Алексей Исаков. Также он рассказал, чем этот хоккей отличается от того, что был у команды при Игоре Ларионове.

«Думаю, что новый тренер изменил «Торпедо» под себя. Мы перешли из хоккея Ларионова в тот, который требует правильной игры в обороне и в атаке. Это приводит к определённому результату», — приводит слова Атанасова «Советский спорт».

«Торпедо» остаётся единственной командой в нынешнем сезоне КХЛ, которая ни разу ещё не проиграла. Нижегородцы занимают первое место в таблице КХЛ, имея в активе 12 очков.

