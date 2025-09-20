Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Гримальди назвал любимого российского хоккеиста

Комментарии

Нападающий СКА Рокко Гримальди рассказал о своём любимом российском хоккеисте и высказался об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мой любимый российский хоккеист Павел Буре. Но, конечно, есть Овечкин. Я несколько раз играл против него, и он, очевидно, величайший бомбардир в истории, это круто. Сейчас он получил повреждение, но, надеюсь, всё не так плохо и он сможет добраться до 900-го гола за несколько недель», — цитирует Гримальди ТАСС.

В апреле Александр побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе Овечкина 897 голов. Сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».

