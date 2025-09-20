Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лямкин: главное — партнёров не подводить, а то «привезёшь», и как в глаза смотреть потом

Лямкин: главное — партнёров не подводить, а то «привезёшь», и как в глаза смотреть потом
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о неудачном старте казанского клуба в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

«Все команды вкатываются в сезон. Да, не всё получается у нас в сентябре, но мы точно не падаем духом, работаем над ошибками, извлекаем урок из каждой игры. Самое главное — партнёров не подводить в большинстве (улыбается). А то «привезёшь», и как в глаза смотреть потом. Тренирую свой бросок постоянно, стараюсь отточить его эффективность по максимуму», — приводит слова Лямкина «Советский спорт».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл шесть матчей, в которых набрал пять очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Барабанов оценил победу «Ак Барса» в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android