Лямкин: главное — партнёров не подводить, а то «привезёшь», и как в глаза смотреть потом

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о неудачном старте казанского клуба в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

«Все команды вкатываются в сезон. Да, не всё получается у нас в сентябре, но мы точно не падаем духом, работаем над ошибками, извлекаем урок из каждой игры. Самое главное — партнёров не подводить в большинстве (улыбается). А то «привезёшь», и как в глаза смотреть потом. Тренирую свой бросок постоянно, стараюсь отточить его эффективность по максимуму», — приводит слова Лямкина «Советский спорт».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл шесть матчей, в которых набрал пять очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.