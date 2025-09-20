Трёхкратный чемпион России: сейчас в «Динамо» Кудашова может заменить только Ротенберг

Трёхкратный чемпион России Игорь Бахмутов оценил возможную смену главного тренера в московском «Динамо».

«Разговоры о смене тренеров ведутся всю жизнь: если команда проигрывает, то они появляются. Тут вопрос к руководству «Динамо», какой кредит доверия есть у [главного тренера] Алексея Кудашова, насколько его хватит. Если есть на примете тренер, который готов войти и быстро изменить ситуацию, тогда есть смысл думать о смене. Если на горизонте такого тренера нет, то рассуждать нечего. На мой взгляд, не так много тренеров, которые готовы сейчас прийти.

Всё равно менеджмент клуба наверняка ведёт работу в том числе и по поиску оптимального тренерского штаба, всегда кто-то должен быть на примете, кто может экстренно заменить. По крайней мере, кроме Романа Ротенберга, таких специалистов я не вижу. Хотя, насколько мне известно, он сейчас плотно занимается ближайшим резервом», — цитирует Бахмутова ТАСС.