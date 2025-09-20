Защитник Юрий Паутов заключил пробный контракт с «Автомобилистом»

Защитник Юрий Паутов стал игроком «Автомобилиста». С 30-летним игроком заключён пробный контракт. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Юрий Паутов является уроженцем Ярославля и воспитанником ярославской хоккейной школы. В сезоне-2014/2015 защитник дебютировал в КХЛ, проведя 25 матчей в составе ХК «Сочи». Далее в его карьере были клубы ВХЛ и КХЛ. Помимо «Сочи», Паутов выступал за «Витязь», СКА, «Адмирал» и «Куньлунь». В прошлом сезоне в составе китайского клуба Юрий провёл 53 матча, набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «+5». Всего в активе Паутова в КХЛ 312 матчей, 45 (9+36) очков.

Летом игрок обороны находился на просмотре в «Барысе».