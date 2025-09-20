Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков: первая задача — чтобы «Филадельфия» вышла в плей‑офф, а дальше посмотрим

Матвей Мичков: первая задача — чтобы «Филадельфия» вышла в плей‑офф, а дальше посмотрим
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о своих целях на новый сезон НХЛ.

– Первая задача – чтобы команда вышла в плей‑офф, а дальше уже посмотрим.

– Что лично ты хочешь улучшить в своей игре?
– Думаю, что-то менять нет смысла. Просто продолжать усердно работать, думаю, всё придёт. Во второй сезон уже не скажешь, что не знаешь английский, поэтому не будет никаких поблажек.

– Как твой английский?
– Лучше. Главное – быть ментально готовым, остальное можно наработать в ходе сезона. Я усердно готовился и сейчас готов на все 100%. Этим летом больше занимался в зале, также не забывал про лёд. Занимался с тренером в зале по индивидуальной программе, всё то же, что и в прошлом году, ничего нового нет, – приводит слова Мичкова пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Материалы по теме
Мичков и Марченко вошли в топ-25 родившихся с 2000 года игроков НХЛ по версии NHL Network
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android