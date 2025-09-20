Матвей Мичков: первая задача — чтобы «Филадельфия» вышла в плей‑офф, а дальше посмотрим

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о своих целях на новый сезон НХЛ.

– Первая задача – чтобы команда вышла в плей‑офф, а дальше уже посмотрим.

– Что лично ты хочешь улучшить в своей игре?

– Думаю, что-то менять нет смысла. Просто продолжать усердно работать, думаю, всё придёт. Во второй сезон уже не скажешь, что не знаешь английский, поэтому не будет никаких поблажек.

– Как твой английский?

– Лучше. Главное – быть ментально готовым, остальное можно наработать в ходе сезона. Я усердно готовился и сейчас готов на все 100%. Этим летом больше занимался в зале, также не забывал про лёд. Занимался с тренером в зале по индивидуальной программе, всё то же, что и в прошлом году, ничего нового нет, – приводит слова Мичкова пресс-служба клуба в социальной сети Х.