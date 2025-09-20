Трёхкратный чемпион мира оценил перспективы «Локомотива» в новом сезоне

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о перспективах «Локомотива» в сезоне-2025/2026.

«Я уже говорил, что «Локомотив» будет одним из главных претендентов на победу в новом сезоне из-за сыгранности состава и системы игры. Хартли является сильным специалистом, которому будет по силам занять самые высокие места. Работа с Бобом дала мне многое, я ценю его советы до сих пор», – приводит слова Терещенко LiveResult.

«Локомотив» набрал девять очков после шести матчей, команда располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. 22 сентября железнодорожники на своём льду примут «Сочи».