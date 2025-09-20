Игроки системы «Автомобилиста» Ситников и Гришаков проведут этот сезон в других клубах

«Автомобилист» официально объявил, что игроки системы команды Валерий Ситников и Андрей Гришаков проведут сезон-2025/2026 в других клубах.

23-летний защитник Валерий Ситников, выступавший в системе екатеринбургского клуба с 2019 года, до конца нынешнего сезона будет играть за команду ВХЛ «Южный Урал». На счету хоккеиста 48 матчей за «Автомобилист» в КХЛ и 2 (1+1) очка. В ВХЛ Валерий провёл за «Горняк-УГМК» в общей сложности 82 матча, где набрал 8 (2+6) очков.

26-летний нападающий Андрей Гришаков проведёт этот сезон в системе одного из клубов Западной конференции КХЛ. Андрей выступал за фарм-клуб «Автомобилиста» в ВХЛ с 2020 года. В прошлом сезоне на счету игрока 61 матч за «Горняк-УГМК» и 57 (25+32) очков.