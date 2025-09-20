Скидки
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов высказался о недопуске российских хоккеистов до Олимпиады-2026

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) наносит вред развитию спорта, не допуская российских хоккеистов до Олимпиады 2026 года.

«Была какая-то надежда, что нас, возможно, допустят, вот теперь она умерла, что будет после 2026 года — время покажет. Конечно, печально, потому что Олимпиада — это такой форум сильнейших спортсменов, если не будет российской команды на турнире, то это потеря всего олимпийского движения. Они не допускают, понимая, что наносят вред развитию вообще олимпийского спорта», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает международные турниры с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

