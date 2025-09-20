Александр Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участия в тренировке второй день подряд из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает журналист Том Гулитти в социальной сети X.

В четверг, 18 сентября, форвард покинул первую тренировку столичного клуба перед стартом сезона из-за повреждения. Тогда же появилась информация, что хоккеист отправился на обследование в связи с травмой нижней части тела. На следующей день Александр не выходил на лёд на тренировке.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе россиянина 897 голов.

Напомним, сезон-2025/2026 станет для Александра 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».