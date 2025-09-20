Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд

Александр Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд
Комментарии

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участия в тренировке второй день подряд из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает журналист Том Гулитти в социальной сети X.

В четверг, 18 сентября, форвард покинул первую тренировку столичного клуба перед стартом сезона из-за повреждения. Тогда же появилась информация, что хоккеист отправился на обследование в связи с травмой нижней части тела. На следующей день Александр не выходил на лёд на тренировке.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе россиянина 897 голов.

Напомним, сезон-2025/2026 станет для Александра 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».

Материалы по теме
Овечкин получил травму на первой же тренировке. Насколько всё серьёзно?
Овечкин получил травму на первой же тренировке. Насколько всё серьёзно?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android