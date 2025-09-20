Скидки
Хоккей Новости

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль: Копитар был моим кумиром в детстве, я на него равнялся

Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль назвал нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитара своим кумиром детства. Ранее 38-летний капитан «Кингз» объявил, что завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/2026.

«Копи был моим кумиром в детстве, одним из двух парней, на которых я равнялся. Я многому научился, играя против него, наблюдая за ним. Мне посчастливилось играть с ним на Кубке мира — 2016 [за сборную Европы], он взял меня под своё крыло, и с тех пор мы дружим.

У него потрясающая карьера, он один из лучших. Наверное, нам ещё предстоит провести против него пару матчей, так что я пока не буду списывать его со счетов, но у него просто фантастическая карьера. Он играет уже давно и выиграл всё, что только можно. Я очень рад за него и уверен, что он с нетерпением ждёт ещё одного сезона», – приводит слова Драйзайтля сайт НХЛ.

