Эттингер — о замене в пятом матче серии с «Эдмонтоном»: в будущем я посмеюсь над этим

Вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер высказался о своей замене в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6, 1-4). 26-летний голкипер пропустил два гола после двух бросков «нефтяников» и был заменён на восьмой минуте.

«Думаю, что в будущем я буду вспоминать об этой ситуации как о чём-то, что мне помогло. Когда «Даллас» выиграет всё, то подумаю об этом и посмеюсь. Буду вспоминать, через что мне пришлось пройти, чтобы добиться успеха.

Что касается ситуации в целом, то её слишком раздули, как мне кажется. Всякое случается, люди говорят и делают что-то такое, о чём потом жалеют. Я и сам проходил через такое. Уверен, что каждый из вас тоже. Ты просто потом извлекаешь из этого урок. Я так и сделал», – приводит слова Эттингера The Score.

Спустя восемь дней после вылета из плей-офф «Старз» уволили главного тренера Питера Дебура, который раскритиковал игру Эттингера в серии финала Западной конференции.

Следующий сезон станет для вратаря первым по восьмилетнему контракту с кэпхитом $ 8,25 млн.