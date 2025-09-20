Скидки
Форвард «Локомотива» Сурин: школа Хартли? Я ещё не выпустился оттуда

Форвард «Локомотива» Сурин: школа Хартли? Я ещё не выпустился оттуда
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о совместной работе с главным тренером железнодорожников Бобом Хартли. В четверг, 18 сентября, команда обыграла ЦСКА (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов – 06:18 (5x5)     1:1 Гурьянов (Абрамов, Спронг) – 12:57 (5x4)     1:2 Рафиков (Полунин, Алексеев) – 22:43 (5x5)     1:3 Сурин (Каюмов, Рафиков) – 33:18 (5x4)     1:4 Елесин (Гернат, Красковский) – 36:42 (5x5)     1:5 Каюмов (Шалунов, Берёзкин) – 46:03 (5x5)    

«У Хартли каждый делает определённые функции. Наша игра складывается из простых вещей. Мы добавляем скорости и хотим доказать, что мы лучше всех. Школа Хартли? Я ещё не выпустился оттуда! Я не обращал внимания на то, когда мы будем играть с ЦСКА. Зачастую я даже не знаю, с кем у нас следующие матчи. Сейчас вот, правда, знаю, что мы будем дома играть. Мне нравится, когда против меня есть предвзятое отношение. Значит, я заставляю соперников этим заниматься», – приводит слова Сурина «РБ Спорт».

