Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь — Барыс, результат матча 20 сентября 2025 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» одержала волевую победу над «Барысом»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец» одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Пилипенко (Ильин, Буренов) – 05:47 (5x4)     1:1 Морелли (Веккионе, Галимов) – 12:37 (5x5)     1:2 Волков (Оспанов, Масси) – 12:57 (5x5)     2:2 Пилипенко (Цицюра) – 34:21 (5x5)     3:2 Камалов (Пилипенко, Ильин) – 34:58 (5x5)    

В составе «Северстали» отличились Кирилл Пилипенко (дважды) и Никита Камалов. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Морелли и Владимир Волков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть матчей, в которых набрала шесть очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с шестью очками после шести встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
«Барыс» заключил контракт с американским вратарём Адамом Шилом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android