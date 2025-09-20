«Северсталь» одержала волевую победу над «Барысом»

Сегодня, 20 сентября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец» одержали хозяева со счётом 3:2.
В составе «Северстали» отличились Кирилл Пилипенко (дважды) и Никита Камалов. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Морелли и Владимир Волков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть матчей, в которых набрала шесть очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с шестью очками после шести встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ.
- 20 сентября 2025
-
20:18
-
19:52
-
19:16
-
19:00
-
18:38
-
17:58
-
17:36
-
17:22
-
16:56
-
16:28
-
16:14
-
15:44
-
15:25
-
15:05
-
14:44
-
14:25
-
14:03
-
13:40
-
13:27
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:50
-
12:26
-
12:20
-
11:51
-
11:35
-
11:17
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:30