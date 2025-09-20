«Северсталь» одержала волевую победу над «Барысом»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 20 сентября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец» одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе «Северстали» отличились Кирилл Пилипенко (дважды) и Никита Камалов. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Морелли и Владимир Волков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть матчей, в которых набрала шесть очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с шестью очками после шести встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ.