Нападающий «Северстали» Пилипенко забросил 100 шайб в КХЛ

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко отметился дублем в матче с «Барысом» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и таким образом пробил отметку в 100 голов в КХЛ. Также форвард записал на свой счёт результативную передачу.

Как сообщает телеграм-канал лиги, Пилипенко стал 140-м хоккеистом в истории КХЛ, забросившим 100 шайб и более. В текущем сезоне у 28-летнего форварда три гола и две голевые передачи в пяти матчах.

Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 275 матчей, в которых набрал 202 очка — забросил 100 шайб и отдал 102 результативные передачи.