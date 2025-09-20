Скидки
Хоккей

Нападающий «Северстали» Пилипенко забросил 100 шайб в КХЛ

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко отметился дублем в матче с «Барысом» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и таким образом пробил отметку в 100 голов в КХЛ. Также форвард записал на свой счёт результативную передачу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Пилипенко (Ильин, Буренов) – 05:47 (5x4)     1:1 Морелли (Веккионе, Галимов) – 12:37 (5x5)     1:2 Волков (Оспанов, Масси) – 12:57 (5x5)     2:2 Пилипенко (Цицюра) – 34:21 (5x5)     3:2 Камалов (Пилипенко, Ильин) – 34:58 (5x5)    

Как сообщает телеграм-канал лиги, Пилипенко стал 140-м хоккеистом в истории КХЛ, забросившим 100 шайб и более. В текущем сезоне у 28-летнего форварда три гола и две голевые передачи в пяти матчах.

Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 275 матчей, в которых набрал 202 очка — забросил 100 шайб и отдал 102 результативные передачи.

