Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль заявил, что хочет претендовать на «Селке Трофи» — 2026

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль выразил желание стать претендентом на «Фрэнк Дж. Селке Трофи» — индивидуальную награду, которая ежегодно вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ.

«Я хотел бы, чтобы мою кандидатуру учитывали в разговорах о «Селке Трофи» в конце этого сезона. Конечно, есть много вещей, которые влияют на это, и есть много вещей, которым я могу научиться и в которых могу стать лучше, но есть также вещи, которые, как мне кажется, у меня уже хорошо получаются.

Думаю, это касается каждого игрока, приходящего в лигу, особенно каждого разрекламированного игрока нападения. В первые пару лет хочется набирать очки, зарекомендовать себя как игрока, способного забивать, совершать розыгрыши, быть заметным. Это просто немного незрело.

С возрастом ты учишься расти и понимать, что другие аспекты игры на самом деле так же увлекательны, как забивать голы, отдавать передачи и всё такое. Обыгрывать соперника и играть хорошо в защите – это тоже очень весело. Это большой труд, но и огромное удовольствие», – приводит слова Драйзайтля сайт НХЛ.

В сезоне-2024/2025 приз выиграл нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков. Драйзайтль стал шестым в голосовании.