Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Барысом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Барысом» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Пилипенко (Ильин, Буренов) – 05:47 (5x4)     1:1 Морелли (Веккионе, Галимов) – 12:37 (5x5)     1:2 Волков (Оспанов, Масси) – 12:57 (5x5)     2:2 Пилипенко (Цицюра) – 34:21 (5x5)     3:2 Камалов (Пилипенко, Ильин) – 34:58 (5x5)    

— Очень важная для нас победа. В первом периоде мы сами себе придумали проблемы, но с достоинством вышли из этой ситуации. Во втором периоде забили важные голы. И концовку провели не то чтобы отменно, но солидно.

— Довольно серьёзно перекроили состав. Это связано с прошлыми играми? С вашим тренерским видением?
— Всё вместе. Здесь много компонентов. На сегодняшний момент вот такой состав. Ребята сыграли, мы дали возможность проявить себя молодым нашим игрокам. Это всё сыграло на результат, — приводит слова Козырева пресс-служба клуба.

