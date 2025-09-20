Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Барысом»
Поделиться
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Барысом» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Пилипенко (Ильин, Буренов) – 05:47 (5x4) 1:1 Морелли (Веккионе, Галимов) – 12:37 (5x5) 1:2 Волков (Оспанов, Масси) – 12:57 (5x5) 2:2 Пилипенко (Цицюра) – 34:21 (5x5) 3:2 Камалов (Пилипенко, Ильин) – 34:58 (5x5)
— Очень важная для нас победа. В первом периоде мы сами себе придумали проблемы, но с достоинством вышли из этой ситуации. Во втором периоде забили важные голы. И концовку провели не то чтобы отменно, но солидно.
— Довольно серьёзно перекроили состав. Это связано с прошлыми играми? С вашим тренерским видением?
— Всё вместе. Здесь много компонентов. На сегодняшний момент вот такой состав. Ребята сыграли, мы дали возможность проявить себя молодым нашим игрокам. Это всё сыграло на результат, — приводит слова Козырева пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
20:54
-
20:34
-
20:18
-
19:52
-
19:16
-
19:00
-
18:38
-
17:58
-
17:36
-
17:22
-
16:56
-
16:28
-
16:14
-
15:44
-
15:25
-
15:05
-
14:44
-
14:25
-
14:03
-
13:40
-
13:27
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:50
-
12:26
-
12:20
-
11:51
-
11:35
-
11:17
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:16
-
10:00