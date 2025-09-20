Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Барысом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Барысом» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Очень важная для нас победа. В первом периоде мы сами себе придумали проблемы, но с достоинством вышли из этой ситуации. Во втором периоде забили важные голы. И концовку провели не то чтобы отменно, но солидно.

— Довольно серьёзно перекроили состав. Это связано с прошлыми играми? С вашим тренерским видением?

— Всё вместе. Здесь много компонентов. На сегодняшний момент вот такой состав. Ребята сыграли, мы дали возможность проявить себя молодым нашим игрокам. Это всё сыграло на результат, — приводит слова Козырева пресс-служба клуба.