Защитник «Северстали» Никита Камалов высказался о победе над «Барысом»

Защитник «Северстали» Никита Камалов подвёл итоги победного матча с «Барысом» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Две хорошие команды встретились. Есть что доказывать и нам, и им. Сами себе «привезли» два гола, но потом вовремя взялись за голову. Забили свои моменты. Могли ещё. Я думаю, оставим это на поездку. Как оцениваю домашнюю серию? Есть над чем работать. Хорошо, что это происходит сейчас, в начале сезона. Думаю, будем дальше улучшать нашу игру. Выполнять требования тренерского штаба. Через это придут голы и победы. Что касается атмосферы на трибунах, я первый раз играю тут дома. Очень круто. Аншлаги. Болельщики гонят. Очень крутая атмосфера. Огромное спасибо, что они приходят и поддерживают нас», — приводит слова Камалова пресс-служба клуба.
