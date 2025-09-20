«Мы уже вошли в историю». Малкин — про 20 лет игры с Кросби и Летангом

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своих отношениях с товарищами по команде форвардом Сидни Кросби и защитником Крисом Летангом. Впервые в истории четырёх главных профессиональных лиг США (НХЛ, НФЛ, НБА, МЛБ) трио одноклубников достигнет отметки в 20 лет совместной игры.

«Это настолько редкий случай. Я думаю, мы уже вошли в историю, понимаете? Мне повезло играть вместе с Тангером и Сидом. Я всегда говорю: это мечта – играть с одними и теми же ребятами всегда. Мне нравится, как Сид и Тангер любят хоккей. Я стараюсь делать всё возможное. Они стараются делать всё возможное. Нам повезло, что мы всё это время играем в одной команде.

Вы спрашиваете, каково это – играть вместе так долго. Для меня это естественно. Я всегда с Сидом, и для меня это как «О, увидимся завтра». Я даже не думаю по-другому. Люди говорят: «20 лет...» Для меня 20 лет пролетели быстро. Время просто летит. Но для меня мы всегда вместе.

Прежде всего, они меня очень любят. Мы как семья. Мы знаем, что мы хорошие друзья. Но нельзя быть добрым всё время. Иногда ты злишься, чем-то недоволен, показываешь эмоции, но это нормально, это хорошо. На следующий день мы садимся и разговариваем: «Окей, вот это мы делаем так, это неправильно. Давай вернёмся и сыграем лучше». Показывать эмоции – это хорошо, я люблю показывать эмоции.

Когда ты показываешь эмоции, это значит, что тебе не всё равно. И я думаю, это то, что нам нужно. В этом году больше эмоций. 16 лет подряд попадали в плей-офф. Иногда кажется, что ты пару лет просто пропустил. Нельзя играть вечно. Это всё равно был хороший путь. Теперь время вернуться. Каждый, кто выходит на лёд и заходит в раздевалку, должен поддерживать других и быть заряженным», – приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».