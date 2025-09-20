Защитник «Салавата» Комаров дисквалифицирован на один матч за драку в игре с «Ак Барсом»

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» – «Салават Юлаев». Защитник уфимского клуба Александр Комаров был дисквалифицирован на один матч за драку с нападающим казанского клуба Ильёй Сафоновым. «Салават Юлаев» проиграл со счётом 1:3.

Потасовка произошла в середине второго периода игры. Перед стычкой Комаров толкнул Сафонова сзади, после чего форвард «Ак Барса» нанёс несколько ударов 22-летнему защитнику уфимцев, повалив его на лёд, после чего судьи остановили драку. По итогам эпизода Комаров получил 17 минут штрафа, Сафонов был удален на пять минут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Александра Комарова по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте лиги.