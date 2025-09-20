Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Нам Охота Побеждать». «Шанхайские Драконы» представили проморолик к матчу с «Торпедо»

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» опубликовала проморолик к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». Встреча между командами состоится в понедельник, 22 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нам Охота Побеждать», — говорится в публикации к видео. В ролике китайский охотник выслеживает редкий вид оленя и говорит, что нужно победить непобедимого.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба во «ВКонтакте».

Отметим, что «Торпедо» остаётся единственным непобеждённым клубом в текущем сезоне КХЛ. Команда Алексея Исакова занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками после шести игр. «Драконы» располагаются на восьмой строчке Запада с пятью очками за пять матчей.