Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нам Охота Побеждать». «Шанхайские Драконы» представили проморолик к матчу с «Торпедо»

«Нам Охота Побеждать». «Шанхайские Драконы» представили проморолик к матчу с «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» опубликовала проморолик к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». Встреча между командами состоится в понедельник, 22 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам Охота Побеждать», — говорится в публикации к видео. В ролике китайский охотник выслеживает редкий вид оленя и говорит, что нужно победить непобедимого.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба во «ВКонтакте».

Отметим, что «Торпедо» остаётся единственным непобеждённым клубом в текущем сезоне КХЛ. Команда Алексея Исакова занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками после шести игр. «Драконы» располагаются на восьмой строчке Запада с пятью очками за пять матчей.

Материалы по теме
Видео
«Шанхайские Драконы» представили комплект гостевой формы под песню группы «Ленинград»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android