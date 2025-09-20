Михаил Кравец высказался о поражении «Барыса» от «Северстали»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Для того, чтобы выиграть у «Северстали», нужно сделать чуть-чуть больше, чем мы сделали. В первом периоде забили хорошие голы на контратаках, сыграли правильно. К сожалению, совсем провалили второй период. Один бросок по воротам – смешно. Третий – в принципе, старались. Не могу ничего сказать, были моменты. К сожалению, не удалось забить гол, попали в штангу. Не хватает стабильности игрокам. Многие играют в КХЛ первый сезон. Будем над этим работать», — приводит слова Кравца официальный сайт «Барыса».