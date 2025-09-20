Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох оценил желание Драйзайтля выиграть «Селке Трофи»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался о стремлении нападающего «нефтяников» Леона Драйзайтля побороться за «Фрэнк Дж. Селке Трофи» — индивидуальную награду, которая ежегодно вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ. В минувшем сезоне форвард стал шестым в голосовании.

«Думаю, в прошлом году он должен был получить больше голосов. Каждый, кто видел его игру регулярно, понимает, что он потрясающе действует в обороне и очень гордится этим. Обычно лучшие атакующие игроки не так самоотверженно играют в обороне. Я считаю, у него определённо должны быть одна-две награды, потому что он действительно хороший игрок в защите», – приводит слова Ноблоха сайт НХЛ.