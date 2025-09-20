Самсонов — о Меркулове: «Бостон» ожидает небольшая перестройка, надеюсь, он получит шанс

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что нападающий Георгий Меркулов принял правильное решение, когда остался в «Бостон Брюинз». 24-летний форвард в межсезонье заключил двусторонний контракт с клубом.

«Если честно, я как раз не думаю о том, что ему стоит покидать клуб. «Бостон» ожидает небольшая перестройка, я надеюсь, что он получит шанс. Когда тебя драфтует клуб, то он тебя немного знает, знает твои сильные стороны. Может, в далёкой, но всё же в обойме он был. Я желаю ему удачи, у него в АХЛ были хорошие сезоны, но определённого шанса он пока не получал», – приводит слова Самсонова ТАСС.

За четыре сезона в системе клуба Меркулов провёл лишь 10 матчей в НХЛ, где отметился одной результативной передачей. В АХЛ на счету Георгия 201 игра и 179 (70+109) очков.