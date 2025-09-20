Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов — о Меркулове: «Бостон» ожидает небольшая перестройка, надеюсь, он получит шанс

Самсонов — о Меркулове: «Бостон» ожидает небольшая перестройка, надеюсь, он получит шанс
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что нападающий Георгий Меркулов принял правильное решение, когда остался в «Бостон Брюинз». 24-летний форвард в межсезонье заключил двусторонний контракт с клубом.

«Если честно, я как раз не думаю о том, что ему стоит покидать клуб. «Бостон» ожидает небольшая перестройка, я надеюсь, что он получит шанс. Когда тебя драфтует клуб, то он тебя немного знает, знает твои сильные стороны. Может, в далёкой, но всё же в обойме он был. Я желаю ему удачи, у него в АХЛ были хорошие сезоны, но определённого шанса он пока не получал», – приводит слова Самсонова ТАСС.

За четыре сезона в системе клуба Меркулов провёл лишь 10 матчей в НХЛ, где отметился одной результативной передачей. В АХЛ на счету Георгия 201 игра и 179 (70+109) очков.

Материалы по теме
Призёр ОИ рассказал, почему молодым россиянам станет сложнее пробиваться в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android