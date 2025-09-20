Результаты матчей ВХЛ на 20 сентября 2025 года

Сегодня, 20 сентября, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 20 сентября 2025 года:

«Кристалл» — «Магнитка» — 0:1 ОТ;

«Ижсталь» — «Молот» — 0:3;

«Рязань-ВДВ» — «Горняк-УГМК» — 5:2;

«Дизель» — «Челмет» — 6:1.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».