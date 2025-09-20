Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 20 сентября 2025 года

Сегодня, 20 сентября, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 20 сентября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» — «Красная Армия» — 1:7;

«Сибирские Снайперы» — «Ирбис» — 4:5;

«Белые Медведи» — АКМ Новомосковск — 7:0;

«Стальные Лисы» — «Тюменский Легион» — 9:2;

«СКА-1946» — «Красная Машина-Юниор» — 4:2;

«Красноярские Рыси» — «Чайка» — 1:5;

«Ладья» — МХК «Атлант» — 4:3 ОТ.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.