Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 20 сентября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 20 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 20 сентября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» — «Красная Армия» — 1:7;
«Сибирские Снайперы» — «Ирбис» — 4:5;
«Белые Медведи» — АКМ Новомосковск — 7:0;
«Стальные Лисы» — «Тюменский Легион» — 9:2;
«СКА-1946» — «Красная Машина-Юниор» — 4:2;
«Красноярские Рыси» — «Чайка» — 1:5;
«Ладья» — МХК «Атлант» — 4:3 ОТ.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android