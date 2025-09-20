Сегодня, 20 сентября, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 20 сентября 2025 года:
«Сахалинские Акулы» — «Красная Армия» — 1:7;
«Сибирские Снайперы» — «Ирбис» — 4:5;
«Белые Медведи» — АКМ Новомосковск — 7:0;
«Стальные Лисы» — «Тюменский Легион» — 9:2;
«СКА-1946» — «Красная Машина-Юниор» — 4:2;
«Красноярские Рыси» — «Чайка» — 1:5;
«Ладья» — МХК «Атлант» — 4:3 ОТ.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.