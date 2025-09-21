Овечкин не попал в заявку «Вашингтона» на предсезонный матч с «Бостоном»

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в заявку команды на предстоящий предсезонный матч с «Бостон Брюинз».
Ранее Овечкин покинул первую тренировку столичного клуба перед стартом сезона из-за повреждения. Тогда же появилась информация, что хоккеист отправился на обследование в связи с травмой нижней части тела. После повреждения Овечкин пропустил следующие тренировки столичного клуба.
Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что повреждение Овечкина не является серьёзным.
Сезон-2025/2026 станет для Александра 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».