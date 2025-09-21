Скидки
Хоккей

Даллас – Сент-Луис, результат матча 21 сентября 2025, счет 1:1, 1:0 — буллиты, предсезонный матч НХЛ

«Даллас» обыграл «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ, Торопченко и Сусуев – без очков
Комментарии

Завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз» встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась со счётом (1:1, 1:0 — буллиты).

НХЛ — предсезонные матчи
21 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Карбонно (Майлу, Холлоуэй) – 20:50 (5x4)     1:1 Бурк (Эрни, Петрович) – 34:33 (5x5)     2:1 Стил – 65:00    

В составе «Далласа» забил Маврик Бурк.

За «Сент-Луис» шайбу забросил Джастин Карбонно. Российские нападающие Алексей Торопченко и Никита Сусуев не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Сент-Луис» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Игры пройдут 24 и 22 сентября соответственно.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

Календарь предсезонных матчей НХЛ
Новости. Хоккей
