«Даллас» обыграл «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ, Торопченко и Сусуев – без очков

Завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз» встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась со счётом (1:1, 1:0 — буллиты).

В составе «Далласа» забил Маврик Бурк.

За «Сент-Луис» шайбу забросил Джастин Карбонно. Российские нападающие Алексей Торопченко и Никита Сусуев не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Сент-Луис» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Игры пройдут 24 и 22 сентября соответственно.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.