«Эдмонтон» представил новую альтернативную форму на сезон-2025/2026

«Эдмонтон Ойлерз» в своих социальных сетях показал новую альтернативную форму – бежевую с леттерингом Oilers.

Буква s образует каплю нефти. На плече находится нашивка с изображением нефтяной вышки, а также надписями «Oil Country» и «EDM 1979» (год вступления клуба в НХЛ). На воротнике джерси написано «Вперёд, Ойлерз».

Фото: Социальные сети «Эдмонтон Ойлерз»

«Нефтяники» проведут в этой форме семь матчей этого сезона: пять домашних и два выездных. В минувшем сезоне «Эдмонтон» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Флорида Пантерз» в серии из шести матчей. В первой встрече сезона-2025/2026 «Ойлерз» примут «Калгари Флэймз» 8 октября.