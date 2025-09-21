Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» представил новую альтернативную форму на сезон-2025/2026

«Эдмонтон» представил новую альтернативную форму на сезон-2025/2026
Комментарии

«Эдмонтон Ойлерз» в своих социальных сетях показал новую альтернативную форму – бежевую с леттерингом Oilers.

Буква s образует каплю нефти. На плече находится нашивка с изображением нефтяной вышки, а также надписями «Oil Country» и «EDM 1979» (год вступления клуба в НХЛ). На воротнике джерси написано «Вперёд, Ойлерз».

Фото: Социальные сети «Эдмонтон Ойлерз»

Фото: Социальные сети «Эдмонтон Ойлерз»

«Нефтяники» проведут в этой форме семь матчей этого сезона: пять домашних и два выездных. В минувшем сезоне «Эдмонтон» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Флорида Пантерз» в серии из шести матчей. В первой встрече сезона-2025/2026 «Ойлерз» примут «Калгари Флэймз» 8 октября.

Материалы по теме
«Моя цель — выигрывать в Эдмонтоне». Что с продлением контракта Макдэвида?
«Моя цель — выигрывать в Эдмонтоне». Что с продлением контракта Макдэвида?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android