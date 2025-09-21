Защитник «Коламбуса» Иван Проворов стал отцом

У российского защитника «Коламбус Блю Джекетс» Ивана Проворова и его супруги Мэдисон Лей родился сын. Это первый ребёнок пары. Мэдисон опубликовала совместное фото с хоккеистом и ребёнком в социальных сетях.

«Наш сын родился 30 августа. Он выглядел точно так же, как его отец, так что было уместно, чтобы его тоже звали Иван! Добро пожаловать в мир, Ванечка, мы так тебя любим», – написала Лейт.

Фото: Из личного архива Мэдисон Лей

Проворову 28 лет, он является воспитанником ярославского «Локомотива».

Иван выступает за «Блю Джекетс» с 2023 года, в минувшем сезоне на его счету 33 (7+26) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Ранее на протяжении семи сезонов россиянин играл за «Филадельфию Флайерз».