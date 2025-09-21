Расписание матчей ВХЛ на 21 сентября 2025 года

Сегодня, 21 сентября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 21 сентября 2025 года (время — московское):

9:00. «Металлург» Нк – ХК «Тамбов»;

10:00. «Омские Крылья» – ХК «Норильск»;

13:00. «Динамо-Алтай» – «Ростов»;

17:00. «Челны» – «Торпедо-Горький»;

17:00. «СКА-ВМФ» – «Рубин»;

17:00. «Нефтяник» – «Химик»;

17:00. «Динамо» СПб – «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.